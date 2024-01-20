Irak\'taki ABD Üssüne Füze Saldırısında 1 Irak Askeri Yaralandı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, Anbar ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında Irak ordusundan 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, bugün Irak'ın batısında yer alan Anbar ilinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Ayn el-Esed üssündeki Cezire Operasyon Komutanlığına bağlı 29. Tugay 7. Tümen karargahı yakınına birkaç füzenin düştüğünü belirten General Yahya Resul, saldırı soncu 1 askerin yaralandığını ve 29. Tugay karargahında hasarın meydana geldiği kaydetti.

Söz konusu üssün içinde Irak ordusuna ait karargahın yanı sıra askeri eğitim merkezinin de bulunduğunu aktaran Resul, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için araştırmaların başlatıldığını söyledi.

Öte yandan Irak basını adını açıklamadığı ABD'li askeri bir yetkiliye dayandırdığı bir haberde, Ayn el-Esed üssünü hedef alan saldırıda bazı ABD askerlerinin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail- Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılar arttı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Ekim ayından bu yana Irak ve Suriye'de konuşlu bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 140'dan fazla saldırı düzenlendiği bildirildi. - ERBİL