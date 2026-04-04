Irak\'ta ABD ve İsrail\'e Protesto

04.04.2026 19:26
Irak'ta Şii Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda Sadr'ın çağrısı üzerine Irak'ın 12 kentinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce kişi başkent Bağdat başta olmak üzere ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıları protesto etmek için sokakları doldurdu. Protestocular, ellerinde Irak bayraklarıyla ABD ve İsrail'i eleştiren sloganlar attı.

Göstericiler, başkentin sembolik noktalarından biri olan Tahrir Meydanı'nda toplanarak "ABD'ye hayır", "İsrail'e hayır" ve "Sömürgeciliğe hayır" sloganları attı. Sadr'ı destekleyen birçok pankartın da taşındığı gösteriler sırasında güvenliği sağlamak ve trafiği düzenlemek amacıyla orta düzeyde güvenlik önlemleri alındı.

Bir güvenlik kaynağı, güvenlik güçlerinin başkentteki Cumhuriyet Köprüsü başta olmak üzere Tahrir Meydanı ve meydana çıkan tüm yolları trafiğe kapattığını bildirdi.

Sadr, sadece Irak bayrakları taşınmasını istemişti

Şii lider Sadr, geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı çağrıda Iraklılardan, "ABD ve İsrail saldırganlığı" olarak nitelediği gelişmeleri kınamak amacıyla Necef hariç tüm vilayetlerde gösteri düzenlemelerini istemişti. Sadr ayrıca destekçilerinden yalnızca Irak bayrakları taşımalarını istemişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

