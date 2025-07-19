Irak'ta Alışveriş Merkezi Yangını Soruşturmasında 17 Yetkili Görevden Uzaklaştırıldı

Irak İçişleri Bakanlığı, Kut kentindeki bir alışveriş merkezinde 61 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 17 yetkilinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Irak'ın Vasıt vilayetine bağlı Kut kentindeki bir alışveriş merkezinde 61 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Irak İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Medya Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mikdad Miri yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin talimatıyla kurulan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yönetilen Yüksek Soruşturma Komisyonu'nun ön sonuçlarına yer verdi. Miri, komisyonun olay yerinden toplanan delilleri, tanık ve yetkili ifadeleriyle yaptığı incelemelerde ciddi ihmallerin yaşandığının tespit edildiğini, soruşturma kapsamında Kut Belediyesi, Turizm, Su, Sağlık ve Denetim Müdürlüklerinde görevli 17 kişinin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Miri ayrıca, Turizm Güvenlik Müdürü, Vasıt Sivil Savunma Müdürü ve Kut 1. Bölge Sivil Savunma Komutanı olmak üzere 3 subay hakkında gözaltı kararı alındığını aktardı. Miri, soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdürüldüğünü ve nihai sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

Ne olmuştu?

17 Temmuz çarşamba akşamı, Vasıt vilayetinin merkezi Kut kentinde henüz bir hafta önce açılan bir alışveriş merkezinde büyük bir yangın çıkmıştı. Beş katlı binayı tamamen saran alevler nedeniyle 61 kişi yaşamını yitirmişti. Sivil savunma ekipleri, binada güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle tahliye ve müdahale çalışmalarında büyük zorluklarla karşılaşmıştı. Başbakan Sudani, olayın hemen ardından İçişleri Bakanlığı başkanlığında Yüksek Soruşturma Komisyonu kurulması talimatı ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağı sözü vermişti. - BAĞDAT