Irak\'ta Hava Saldırısı: 3 Hizbullah Üyesi Öldü

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Hizbullah Tugayları karargahını hedef alan hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı El-Kaim ilçesindeki Hizbullah Tugayları'na ait karargaha hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Hizbullah Tugayları üyesi 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği değerlendirilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Eş zamanlı olarak Babil vilayetinin kuzeyindeki stratejik Curf el-Nasr bölgesinde Şii milis güçlerine ait mevziler de vuruldu.

Irak İslami Direnişi'nden ABD üslerine 23 saldırı

Irak İslami Direnişi ise bir bildiri yayınlayarak, sabah saatlerinden itibaren Irak ve bölge genelindeki ABD üslerine yönelik toplam 23 saldırı düzenlediklerini açıkladı. Onlarca İHA'nın kullanıldığı bu operasyonların İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine ve yerel güçlerin hedef alınmasına karşı başlatılan geniş çaplı bir misilleme harekatı olduğu vurgulandı.

Öte yandan başka bir grup ise, Erbil'deki ABD üslerini ve havalimanını hedef alan İHA saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Erbil Havalimanı'na geçtiğimiz saatlerde saldırı düzenlenmişti. - ERBİL