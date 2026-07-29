Irak'ta Ortak Hava Saldırısı: 20 Ölü

Irak'ta ABD ve Suudi Arabistan'ın düzenlediği ortak hava saldırıları sonucu 7 vilayette İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünden 20 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı.

Irak'ta ABD ve Suudi Arabistan'ın düzenlediği ortak hava saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünden yapılan açıklamada, Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala'daki karargahların saldırıya uğradığı, 20 Haşdi mensubunun öldüğü, 32'sinin de yaralandığı ifade edildi. Ayrıca maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Saldırıların Irak'ın egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal olduğu vurgulanırken, sahadaki gelişmelerin ilgili birimler tarafından takip edildiği, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Başbakan Zeydi'den hava saldırıları sonrası kritik toplantı

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, ülkeye gece saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Irak Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, olağanüstü toplantıda ülkede yaşanan son güvenlik gelişmeleri ile hava saldırılarının ele alınacağı, toplantının gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantının ardından yaşanan olaylar ve alınacak kararları içeren ayrıntılı bir bildirinin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Kerbela-Bağdat yolunda misafirhane vuruldu

Irak güvenlik kaynağı, Kerbela-Bağdat kara yolu üzerindeki 45. Kontrol Noktası yakınlarında Erbain ziyaretçilerine hizmet veren bir misafirhanenin de hava saldırısına uğradığını bildirdi. Kaynak, saldırıda misafirhanenin hedef alındığını, ancak olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.

CENTCOM: "Hedef İran destekli gruplar"

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Irak'ın doğusundaki İran yanlısı gruplara yönelik ortak hava operasyonu düzenlediklerini açıklamıştı. Hava saldırılarında, İran Devrim Muhafızları tarafından yönlendirildiği öne sürülen ve ABD güçleri ile Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef almakla suçlanan silahlı grupların vurulduğu aktarılmıştı.