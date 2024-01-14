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Irak'ta şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Irak'ta şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Şehidin cenazesi daha sonra Ordu'nun Ünye ilçesine götürülerek defnedildi. Şehidin babasının daha önce trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. Cenaze törenine birçok siyasi ve askeri yetkili ile vatandaşlar katıldı.

Irak\'ta şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
14.01.2024 - 14:06,
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Irak'ın kuzeyinde şehir düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Ordu nüfusuna kayıtlı İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar da (22) çatışmada şehit düştü. Atar'ın cenazesi dün (13 Ocak) Şırnak'ta yapılan askeri törenin ardından aynı gün Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Şehit Atar'ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi daha sonra dualar eşliğinde Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü.

Bugün Ünye Devlet Hastanesi'nden alınan şehidin naaşı, memleketi İkizce ilçesine getirildi. Burada evinden alınan helallik sonrası Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Şehidin yakınları burada gözyaşı döktü. Şehit Murat Atar, burada kılınan cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'nde toprağa verildi.

Babası trafik kazasında hayatını kaybetmişti

Öte yandan, Selma ve Vahip Atar çiftinin 4 çocuğundan birisi olan şehit Murat Atar'ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehidin cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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Çarşamba Havalimanı, Samsun, Irak, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta şehit düşen Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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