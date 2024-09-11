2 PKK'lı Terörist Habur'a Teslim Oldu - Son Dakika
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2 PKK'lı Terörist Habur'a Teslim Oldu

2 PKK\'lı Terörist Habur\'a Teslim Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

11.09.2024 20:22
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudur karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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