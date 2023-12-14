 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran'a kaçırılan kız çocuğu istismara uğradı ve hamile kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'a kaçırılan kız çocuğu istismara uğradı ve hamile kaldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından İran'a kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki D.B., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri ile Türkiye'ye getirildi. Salihli'de ailesine teslim edilen kız çocuğunun, istismara uğradığı, hamile kalıp doğum yaptığı ortaya çıktı. 1.5 yaşındaki bebeği ile birlikte koruma altına alınan D.B., kendisini ailesine kavuşturan yetkililere teşekkür etti.

14.12.2023 - 17:34,  Güncelleme: 17:43
Abone Ol

Aile Bakanlığı devreye girdi, Manisa'dan kaçırılan kız çocuğu İran'da bulundu

2 yıl önce Manisa'dan kaçırılmıştı, bakanlık devreye girdi Türkiye'ye getirildi

İstismara uğradı hamile kalıp doğum yaptı

Çocuğa Yüzbaşı'nın ismi verildi

MANİSA - İki yıl önce Manisa'nın Salihli ilçesinde Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından İran'a kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki D.B., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri ile Türkiye'ye getirildi. Salihli'de ailesine teslim edilen kız çocuğunun, istismara uğradığı, hamile kalıp doğum yaptığı ortaya çıktı. 1.5 yaşındaki bebeği ile birlikte koruma altına alınan D.B., kendisini ailesine kavuşturan yetkililere teşekkür etti.

Salihli'nin Emirhacılı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan D.B., iddiaya göre 2 yıl önce 12 yaşında iken başka bir mahallede çiftlikte çalışan 26 yaşındaki Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından kaçırıldı.

Ailesi tarafından yapılan kaçırılma başvurusu üzerine yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırma neticesinde 12 yaşındaki kızın İran'da olduğu tespit edildi. Çocuğun İran'da uğradığı istismar sonucu hamile kaldığı ve geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleriyle D.B., İran'dan Türkiye'ye getirildi. Afgan uyruklu Yusufi'nin ise İranlı makamlarca sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

2 yıl sonra ailesine kavuşan 14 yaşındaki D.B., "Devletimiz sayesinde aileme yeniden kavuştum. Kaçırılma süreci ve sonrasında aileme yönelik çok fazla iftiralar atıldı. Bunları okuduğumda çok üzüldüm. Ayrıca bana bu zulmü yaşatan inşallah yakalanır ve adalete teslim edilir" dedi.

Baba Mesut Göceci ise "Yaklaşık 2 yıldır kayıp olan kızımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. Bu süreçte bizlerin yanında olan devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyoruz. Kızımız ve torunumuz gayet sağlıklı. Kızımızı kaçıran Afganlı şahıs, İran tarafından sınır dışı edilmiş. Tekrar Türkiye'ye gelmesini istemiyoruz. Gelirse de inşallah yakalanır ve en ağır cezayı alır" diye konuştu.

İran\'a kaçırılan kız çocuğu istismara uğradı ve hamile kaldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Manisa, İran, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'a kaçırılan kız çocuğu istismara uğradı ve hamile kaldı - Son Dakika


17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02
AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu

Son Dakika
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:10:49. #1.13#
SON DAKİKA: İran'a kaçırılan kız çocuğu istismara uğradı ve hamile kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement