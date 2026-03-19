İran, ABD F-35 Uçağını Vurduklarını Açıkladı

19.03.2026 20:16
İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait bir F-35'in hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülke hava sahasında ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu uçağın bugün saat 02.50 sularında DMO Hava Kuvvetleri'ne bağlı gelişmiş hava savunma sistemi tarafından vurulduğu ve ciddi şekilde hasar aldığı ifade edildi. Uçağın akıbetinin henüz netlik kazanmadığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ve uçağın yüksek ihtimalle düşmüş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İran hava savunma sistemlerinin daha önce ABD ve İsrail'e ait 125'ten fazla Kamikaze insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü hatırlatılarak, son müdahalenin ülkenin entegre hava savunma sistemlerinde kaydedilen gelişmelerin bir göstergesi olduğu vurgulandı. DMO, uçağın vurulma anına ilişkin olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı.

Uçağın İran semalarında hasar alarak Orta Doğu'daki bir üsse acil iniş yaptığı öne sürülmüştü

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının İran semalarında hasar alarak Orta Doğu'daki bir üsse acil iniş yaptığı öne sürülmüştü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins ise yaptığı açıklamada, söz konusu beşinci nesil savaş uçağının İran üzerinde bir savaş görevi yürüttüğü sırada acil iniş yapmak zorunda kaldığını belirtmişti. Hawkins, uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Uçak güvenli bir şekilde indi ve pilotun durumu stabil. Bu olay soruşturuluyor" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

