İran, ABD İHA'sını Düşürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, hava sahası ihlali sonrası ABD insansız hava aracını "düşürdüğünü" açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran hava sahasına giren "düşman uçakları" tespit ettikten sonra bir MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, ABD'nin ateşkes ihlallerine karşı misilleme yapma hakkının meşru olduğunu belirtti. - TAHRAN
