İran, Avusturyalı Weber'i Serbest Bıraktı

İran, tutuklu bulunan Avusturya vatandaşı Christian Weber'i serbest bıraktı.
İranlı yetkililer, ülkenin Batı Azerbaycan eyaletinde işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle tutuklu bulunan Christian Weber adlı Avusturya vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı. Çıkarılan af nedeniyle serbest bırakılan Weber'in, Avusturya'nın Tahran Büyükelçisine teslim edileceği kaydedildi.
Avusturya, 2022 yılında yaptığı açıklamada, Mahsa Amini'nin gözaltı sırasında ölmesinin ardından ülke genelinde patlak veren protestolarla ilgisi bulunmayan suçlamalarla bir vatandaşının İran'da tutuklandığını açıklamıştı.
Mahsa Amini, İran'da 2022 yılının Eylül ayında gözaltına alındığı sırada 22 yaşında hayatını kaybetmişti. - TAHRAN
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