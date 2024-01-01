İran\'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi

İran'ın Elburz eyaleti Başsavcısı Hüseyin Fazli Herikendi, İran'ın farklı eyaletlerinde 14 ayrı silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişinin bu sabah Kerec Merkez Cezaevi'nde idam edildiğini duyurdu.

3 KİŞİNİN DE KULAĞINI KESMİŞLERDİ

Herikendi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu kişilerin silah kullanarak toplamda 14 farklı soygun olayı gerçekleştirdikleri ve bazı soygunlarda polis üniforması giydikleri tespit edildi. Yapılan soygunlarda seyir halindeki inşaat demiri taşıyan tır ve kamyonların yollarını kesip yüklerini çaldıkları, hayvan hırsızlığı yaptıkları ve soygun esnasında kendilerine direnen 1'i zihinsel engelli olmak üzere 3 kişinin kulağını kestikleri belirlendi" dedi.

YOLLARI GÜVENSİZ HALE GETİRİYORLARDI

Hırsızların soygunlarını Elburz, Kum, Hamedan, Merkezi, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Herikendi, "Bu soygun çetesinin davası Kerec Devrim Mahkemesinde görüldü ve Mahkeme 5 sanığa 'çete halinde silahlı soygun yapma, yolları güvensiz hale getirme, halkı korkutma ve mallarına zarar verme' suçlarından idam cezası verildi" şeklinde konuştu.

GEÇEN HAFTA DA 4 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

İran'da geçtiğimiz hafta da İsrail dış istihbarat servisi Mossad için casusluk yapmakla suçlanan 4 kişi idam edilmişti.