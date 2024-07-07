İran'da 2 Milyon Litre Kaçak Yakıt Ele Geçirildi

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İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan limanında Körfez ülkelerine kaçak yollarla götürülmek üzere depolanan 2 milyon litre yakıt ele geçirildi.

İran'da kaçak yakıt operasyonu gerçekleştirildi. Hürzmügan Eyaleti Emniyet Müdürü Ali Ekber Cavidan, güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Hürmüzgan limanında düzenlendikleri operasyonda 2 milyon litre kaçak yakıt ele geçirdiklerini söyledi. Bir petrol şirketine ait depoda ele geçirilen yakıtın "ağır hidrokarbon" olarak kayıtlara geçirildiğini belirten Cavidan, kaçak yakıtların Körfez ülkelerine götürülmek üzere limandaki depolarda tutulduğunu ifade etti. Cavidan, kaçak yakıt operasyonu kapsamında sorumlular ve faillerin yakalanması için soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. - TAHRAN