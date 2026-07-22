İran'da ABD-İsrail Bağlantılı İdam

İran'da geçtiğimiz ocak ayında ülke genelindeki protestolar sırasında ABD ve İsrail adına çalıştığı iddia edilen kişi idam edildi

İran'da ABD ve İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişi daha idam edildi. İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yer alan haberde, geçtiğimiz ocak ayında ülke genelinde patlak veren protestolar sırasında ABD ve İsrail adına çalıştığı iddia edilen Mehdi Haneki adlı kişinin idam edildiği bildirildi.

Haberde, Haneki'nin İsrail, ABD ve "düşman gruplara" fayda sağlayan "operasyonel faaliyetlerde" bulunduğu suçlamasıyla idam edildiği aktarılarak, Haneki'nin silah ürettiği ve bulundurduğu da öne sürüldü. - TAHRAN