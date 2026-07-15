İran'da ABD Saldırılarında Ölüm ve Yaralı Sayısı - Son Dakika
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İran'da ABD Saldırılarında Ölüm ve Yaralı Sayısı

15.07.2026 10:13
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İran'da ABD'nin saldırılarında 2 ölü, 260'tan fazla yaralı olduğu açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260'tan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 4 gecedir devam ederken, İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, saldırılardaki ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Kermanpour, ABD saldırılarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260'tan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Kermanpour, yaralılardan 222'sinin tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirterek, 3 yaralının 18 yaşının altında olduğunu ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da ABD Saldırılarında Ölüm ve Yaralı Sayısı - Son Dakika

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