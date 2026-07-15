İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260'tan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 4 gecedir devam ederken, İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, saldırılardaki ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Kermanpour, ABD saldırılarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260'tan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Kermanpour, yaralılardan 222'sinin tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirterek, 3 yaralının 18 yaşının altında olduğunu ifade etti. - TAHRAN
Son Dakika › 3. Sayfa › İran'da ABD Saldırılarında Ölüm ve Yaralı Sayısı - Son Dakika
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