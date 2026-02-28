İran'da ABD ve İsrail Saldırılarında Can Kaybı

İran Kızılayı'ndan bir yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 24 bölgede 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sürdürdüğü hava saldırılarında yaşanan can kaybına ilişkin açıklama yaptı. Bir Kızılay yetkilisi tarafından İran basınına yapılan açıklamada, ABD ve İsrail saldırılarında ülkenin 24 farklı bölgesinde 201 kişinin hayatını kaybettiği, 747 kişinin yaralandığı kaydedildi. - TAHRAN