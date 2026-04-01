İran'da İsrail ile İşbirliği Gözaltıları

01.04.2026 00:23
İran'ın Merkezi eyaletinde düzenlenen operasyonda, İsrail ile iş birliği yaptığı öne sürülen 65 kişi gözaltına alındı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı, Merkezi eyaletinde İsrail ile iş birliği yaptığı öne sürülen 65 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki hassas merkezlerden birinde görev yapan bir kişinin özel nitelikli bilgileri topladığı ve bu bilgileri İsrail'le bağlantılı olduğu öne sürülen unsurlara iletmek üzere hazırlık yaptığı ancak sabotaj girişiminde bulunmadan önce tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Bazı şüphelilerin adreslerinde Starlink uydu cihazları ele geçirildi

Eyalette gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise 5 kişinin ülke aleyhine propaganda faaliyetlerinde bulunduğu ve bazı milli ile dini değerlere yönelik hakaret içerikli eylemlerde yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, gözaltına alınan diğer 59 kişinin ise İran'a yönelik saldırılar sırasında düşman unsurları desteklediği, yerleşim alanları, kamu malları ve askeri merkezlere yönelik saldırıları teşvik ettikleri, komutanlar ve yetkililere yönelik suikast çağrılarında bulundukları ve askeri ile füze tesislerine ilişkin görüntüler kaydettikleri öne sürüldü. Ayrıca bazı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Starlink uydu cihazlarının ele geçirildiği belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
