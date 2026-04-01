İran'da İsrail ile İşbirliği Gözaltıları

İran'ın Merkezi eyaletinde düzenlenen operasyonda, İsrail ile iş birliği yaptığı öne sürülen 65 kişi gözaltına alındı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı, Merkezi eyaletinde İsrail ile iş birliği yaptığı öne sürülen 65 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki hassas merkezlerden birinde görev yapan bir kişinin özel nitelikli bilgileri topladığı ve bu bilgileri İsrail'le bağlantılı olduğu öne sürülen unsurlara iletmek üzere hazırlık yaptığı ancak sabotaj girişiminde bulunmadan önce tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Bazı şüphelilerin adreslerinde Starlink uydu cihazları ele geçirildi

Eyalette gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise 5 kişinin ülke aleyhine propaganda faaliyetlerinde bulunduğu ve bazı milli ile dini değerlere yönelik hakaret içerikli eylemlerde yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, gözaltına alınan diğer 59 kişinin ise İran'a yönelik saldırılar sırasında düşman unsurları desteklediği, yerleşim alanları, kamu malları ve askeri merkezlere yönelik saldırıları teşvik ettikleri, komutanlar ve yetkililere yönelik suikast çağrılarında bulundukları ve askeri ile füze tesislerine ilişkin görüntüler kaydettikleri öne sürüldü. Ayrıca bazı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Starlink uydu cihazlarının ele geçirildiği belirtildi. - TAHRAN