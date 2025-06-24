İran'da İsrail Saldırıları: 606 Ölü, 5332 Yaralı

İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanı Muhammed Rıza Zafergandi, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda 606 İranlının öldüğünü, 5 bin 332 kişinin ise yaralandığını söyledi.

İran Sağlık Bakan ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı can kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu. İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanı Mohammad Reza Zafarghandi açıklamasında, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 606 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişininse yaralandığını ve yaralıların tedavilerinin sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca İran'ın en kötü saldırılara son 24 saat içerisinde maruz kaldığını söyleyen Sağlık Bakanı, bu saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğünü aktardı. - TAHRAN