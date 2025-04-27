İran'da Limandaki Patlamada Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada, ölü sayısı 14'e yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada can kaybı artıyor. İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mümini, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı. Mümini, patlamada şu ana kadar 750 kişinin yaralandığını, 200 yaralının taburcu edildiğini ve yaklaşık 300 yaralının hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

"İhmali olanlara yasal işlem yapılacak"

Mümini, patlamanın meydana geldiği andan itibaren arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarının yanı sıra olayın nedenlerine ilişkin incelemelere de öncelik verdiklerini söyledi. Uzman ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mümini, "Halkımız emin olsun, olayın nedeni her ne olursa olsun açıklanacak. İhmali veya kusuru bulunanlarla da tavizsiz şekilde yasal işlem yapılacak" dedi.

Yangın devam ediyor

Yangının henüz devam ettiğini belirten Mümini, "Olumsuz hava koşulları, özellikle şiddetli rüzgar ve rüzgar yönündeki değişimler, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırsa da itfaiye ve kurtarma ekipleri yangının ana merkezini kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının önümüzdeki saatlerde tamamen söndürülmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN