İran'da silahlı saldırı düzenlemekten suçlu bulunan 38 yaşındaki kişi idam edildi - Son Dakika
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İran'da silahlı saldırı düzenlemekten suçlu bulunan 38 yaşındaki kişi idam edildi

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İran'da ABD-İsrail saldırıları sırasında tutuklanan 38 yaşındaki kişi, Kirman'da silahlı saldırılar düzenlemek ve İsrail adına faaliyette bulunmaktan suçlu bulunmasının ardından idam edildi. İnsan hakları örgütleri, müzisyen ve dağcı olan kişinin itirafa zorlandığını bildirdi.

İran'da Kirman kentinde silahlı saldırılar düzenlemekten ve İsrail adına faaliyette bulunmaktan suçlu bulunan Ali-Sina Mostafavi idam edildi.

İran'da ABD-İsrail saldırıları sırasında tutuklanan bir kişi idam edildi. İran basınında yer alan haberlerde, 38 yaşındaki Ali-Sina Mostafavi'nin Kirman kentinde silahlı saldırılar düzenlemek ve sürgündeki devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ile İsrail adına faaliyette bulunmaktan suçlu bulunmasının ardından idam edildiği bildirildi. İran basını ayrıca Mostafavi'nin saldırılar sırasında ABD ve İsrail tarafından vurulan noktaları kayda aldığını belirtti.

İnsan hakları örgütleri ise müzisyen ve dağcı olan Mostafavi'nin itirafa zorlandığını belirtti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleriİnsan HaklarıPolitika3. SayfaİsrailDünyaİranSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İran'da silahlı saldırı düzenlemekten suçlu bulunan 38 yaşındaki kişi idam edildi - Son Dakika
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