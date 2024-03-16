İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütünün Elebaşı İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütünün Elebaşı İzmir'de Yakalandı

İran\'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütünün Elebaşı İzmir\'de Yakalandı

İran'da faaliyet gösteren ve suç gelirlerini aklamak için Türkiye'yi kullanmaya çalışan Sait Emiri adlı suç örgütünün lideri, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

16.03.2024 08:36
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İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan "Sait Emiri", düzenlenen "Kartel-6" operasyonuyla İzmir'de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütünün Elebaşı İzmir'de Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütünün Elebaşı İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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