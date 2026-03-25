İran'dan ABD'ye Asker Uyarısı
İran'dan ABD'ye Asker Uyarısı

25.03.2026 13:36
Galibaf, ABD'nin bölgedeki asker konuşlandırmalarını izlediklerini ve topraklarını savunacaklarını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine dikkat çekerek, "ABD'nin tüm hareketlerini, özellikle asker konuşlandırmalarını yakından izliyoruz. Topraklarımızı savunma konusundaki kararlılığımızı sınamayın" uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine dikkat çekerek uyarıda bulundu. Galibaf, ABD basınında yer alan ve ABD Savunma Bakanlığı'nın 82'nci Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı yönündeki iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgede ABD'nin tüm hareketlerini, özellikle asker konuşlandırmalarını yakından izliyoruz. Generallerin bozduğunu askerler düzeltemez aksine Netanyahu'nun hayallerinin kurbanı olurlar. Topraklarımızı savunma konusundaki kararlılığımızı sınamayın" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgeye asker sevkiyatı iddiası

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Savunma Bakanlığı'nın 82'nci Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 ila 4 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı iddia edilmişti. Haberlere göre, söz konusu sevkiyatın bölgedeki askeri yığınağı artırmaya yönelik olduğu ve Washington yönetimine çatışmalar kapsamında daha geniş askeri seçenekler sunabileceği belirtilmişti. ABD'nin halihazırda bölgede yaklaşık 50 bin asker bulundurduğu, planlanan takviyenin ise devam eden gerilim ve çatışmalar çerçevesinde yeni bir askeri adım olarak değerlendirildiği aktarılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

