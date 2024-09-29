İran'dan İsrail'e Yanıt Geliyor!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Operasyonlarından sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ı öldürmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Nilfuruşan'ı Lübnan'da öldürmesi cevapsız kalmayacak" dedi.
İsrail Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ederken, dünkü saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Operasyonlarından sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan'da hayatını kaybetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, "İsrail'in Nilfuruşan'ı Lübnan'da öldürmesi cevapsız kalmayacak" ifadelerini kullandı.
New York Times'ın haberinde, İran yönetiminin Nilfuruşan'ın öldüğü saldırıya nasıl yanıt verileceği konusunda bölündüğü iddia edildi. - TAHRAN
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