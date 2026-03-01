İran'dan İsrail'e Yeni Saldırılar

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun üçüncü ve dördüncü dalgalarında İsrail'e ait askeri hedeflerin vurulduğunu duyurarak sonraki saldırıların daha kapsamlı ve daha yıkıcı olacağını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), yayımladığı bildiride "Gerçek Vaad 4" operasyonunun üçüncü ve dördüncü dalgasının sürdüğünü duyurdu. Bildiride, söz konusu dalgalar kapsamında İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssü ve savaş gemilerinin demirleme alanı, Ramat David Hava Üssü, Hakirya bölgesindeki Savunma Bakanlığı kompleksi, Beyt Şemeş'teki askeri-sanayi yerleşkesi ile Aşdod'daki askeri sanayi merkezinin hedef alındığı belirtildi.

Operasyonların kapsamının genişletilmeye hazır olduğu ifade edilen açıklamada, "Bölgedeki sabit ve hareketli hedefler, İran füzeleri ve insansız hava araçlarıyla kontrollü şekilde vurulacaktır. Sonraki dalgalar ise önceki tecrübeler ve inisiyatif doğrultusunda 'Gerçek Vaad 3' operasyonundan daha kapsamlı ve daha yıkıcı olacaktır" denildi. - TAHRAN