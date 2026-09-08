İran Devrim Muhafızları, ABD misillemesiyle hedef alacağını duyurdu - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları, ABD misillemesiyle hedef alacağını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine düzenlediği saldırılara misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki limanlarda bulunan petrol tankerlerini hedef alacağını açıkladı. Muhafızlar, bu tankerlerdeki mürettebata derhal gemileri terk etme çağrısı yaptı; ABD'nin saldırdığı İran tankeri sayısı 3'e yükseldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine düzenlediği saldırıların ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki limanlarda bulunan petrol tankerlerine saldırı tehdidinde bulunarak tahliye çağrısı yaptı.

Devrim Muhafızları, ABD saldırısına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki limanlarda bulunan petrol tankerlerini hedef alacağını belirterek, söz konusu tankerlerdeki mürettebata derhal bulundukları gemileri terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin saldırı düzenlediği İran'a ait tanker sayısı 3'e yükseldi

İran basını, ABD'nin Hark Adası'nın yaklaşık dört mil açığında İran'a ait küçük bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlediğini bildirmesinin ardından, Hark Adası yakınlarında ve Cask kenti açıklarında 2 petrol tankerine daha saldırı düzenlendiğini bildirdi. ABD'nin saldırı düzenlediği İran'a ait tanker sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, Bahreyn, Kuveyt, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran Devrim Muhafızları, ABD misillemesiyle hedef alacağını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları, ABD misillemesiyle hedef alacağını duyurdu - Son Dakika
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