İran'ın Füze Saldırısında Yaralı Sayısı 39 Oldu

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemek üzere devreye girdiğini ancak füzenin düşürülemediğini açıkladı.

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi. Yaralıların Beerşeba kentindeki Soroka Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtildi. Yetkililer, yaralanmaların büyük bir kısmının patlamadan saçılan şarapneller nedeniyle meydana geldiğini, bazı kişilerin ise sığınaklara koşarken düşerek yaralandığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise hava savunma sistemlerinin Dimona'ya yaklaşan füzeyi engellemek üzere devreye girdiği ancak füzenin düşürülemediği teyit edildi. Açıklamada, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığı vurgulandı. - TEL AVİV