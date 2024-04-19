İran'ın hava sahasını tüm uçuşlara geçici olarak kapatmasından dolayı İstanbul-İran seferini yapan uçak, Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçak yaklaşık 2 saat sonra tekrar havalandı.
İran'ın hava sahasını tüm uçuşlara geçici olarak kapatmasından dolayı İstanbul- Tahran seferini yapan Meraj Airlines uçağı, Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Bir süre havalimanında bekleyen yolcular, yaklaşık 2 saat sonra hava sahasının açılmasıyla birlikte yeniden Tahran'a havalandı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › İran'ın hava sahası kapatması nedeniyle İstanbul-İran seferini yapan uçak Elazığ'a zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan abidenin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Aile, tadilat masraflarını üstlendi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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