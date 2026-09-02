İran'ın misillemesinde Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarında balistik füze tespit edildi, sığınak uyarısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın misillemesinde Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarında balistik füze tespit edildi, sığınak uyarısı yapıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından başlattığı misillemeler kapsamında Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kenti semalarında balistik füze tespit edildi. Bölgedeki hava savunma sistemleri devreye girerken, kent sakinlerine sığınaklara geçmeleri yönünde uyarı yapıldı. Patlama sesleri İsrail'in Eilat kentinden de duyuldu ve sosyal medyada bir füzenin Akabe yakınlarında düştüğü anlar paylaşıldı.

İran'ın ABD'nin yeni saldırılarına misillemeleri sürerken, Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kenti yakınlarında balistik füze saldırısı meydana geldi.

İran, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'daki ABD unsurlarına yönelik misilleme saldırıları başlattı. İran'ın misillemeleri kapsamında Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kenti semalarında balistik füze tespit edildi. Bölgedeki hava savunma sistemleri devreye girerken, kent sakinlerine sığınaklara geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Bölgedeki patlama seslerinin İsrail'in Akabe'ye yakın konumda bulunan Eilat kentinden de duyulduğu kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir füzenin Akabe yakınlarında düştüğü anlar yer aldı. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) daha önce yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına "pişman edici karşılıklar" verilmeye başlandığı bildirilmişti. DMO bu kapsamda, ilk eylem olarak ABD ordusuna ait bir MQ-9 insansız hava aracının (İHA) yeni hava savunma sistemleri kullanılarak düşürüldüğünü bildirmişti. Söz konusu hava aracının, ABD'ye ait düşürülen 50. İHA olduğu savunulmuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, İsrail, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'ın misillemesinde Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarında balistik füze tespit edildi, sığınak uyarısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 00:59:42. #7.13#
SON DAKİKA: İran'ın misillemesinde Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarında balistik füze tespit edildi, sığınak uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement