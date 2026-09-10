İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne saldırısında çok sayıda askeri uçak hasar gördü iddiası - Son Dakika
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İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne saldırısında çok sayıda askeri uçak hasar gördü iddiası

İran\'ın Ürdün\'deki ABD üssüne saldırısında çok sayıda askeri uçak hasar gördü iddiası
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İran'ın Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne düzenlediği saldırılarda ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın hasar gördüğü öne sürüldü. Kaynaklara göre bir A-10 Thunderbolt bir kanadını kaybetti, 8 F-15 ise hafif hasarla onarıldı.

İran'ın Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne düzenlediği saldırılarda ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın hasar gördüğü öne sürüldü. CBS'nin kaynaklarına göre bir A-10 Thunderbolt uçağı isabet alarak kanadını kaybederken, 8 F-15 savaş uçağı hafif hasar gördü.

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim sürerken, Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne yönelik saldırının bilançosuna ilişkin dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

A-10 UÇAĞININ KANADINI KAYBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD merkezli CBS'nin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun El Azrak Üssü'ne düzenlediği saldırılarda ABD'ye ait çok sayıda askeri uçak hasar gördü.

Kaynaklar, "Warthog" olarak da bilinen A-10 Thunderbolt uçağının saldırı sırasında isabet alarak bir kanadını kaybettiğini öne sürdü.

8 F-15 DE HASAR GÖRDÜ

Saldırıda 8 F-15 savaş uçağının hafif hasar aldığı, uçakların onarılarak yeniden hizmete sokulduğu aktarıldı.

Ürdün'de konuşlu ABD kuvvetlerinin İran'ın saldırılarına karşı savunma amacıyla 30'dan fazla Patriot füzesi fırlattığı da belirtildi.

İRAN "AĞIR HASAR VERDİK" DEMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının ABD'nin İran'a ait ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

DMO, El Azrak Üssü'ndeki ABD güçlerinin balistik füzelerle hedef alındığını belirterek F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlanma tesisleri ile sığınaklarının vurulduğunu ve ağır hasar verildiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne saldırısında çok sayıda askeri uçak hasar gördü iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne saldırısında çok sayıda askeri uçak hasar gördü iddiası - Son Dakika
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