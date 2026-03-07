İran, İsrail'in Rafinerisine Saldırdı - Son Dakika
İran, İsrail'in Rafinerisine Saldırdı

07.03.2026 22:59
ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran, İsrail'in Hayfa Rafinerisi'ne misilleme yaptı.

İran basını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alındığını bildirirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) saldırıya karşılık olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi'ne saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken başkent Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran basını, gece gökyüzünü aydınlatan patlamalarda Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alındığını bildirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırı sonucunda rafineri bölgesinde birden çok patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Henüz can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada ise saldırıya misilleme yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına karşılık olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi'ne Hayberşekan füzeleriyle saldırı gerçekleştirildi" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Enerji, İsrail, İran, Son Dakika

