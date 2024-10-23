İran, Mısır ve Suudi Arabistan Ortak Tatbikat İstedi

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İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de ortak tatbikat yapılması için talepte bulunduğunu duyurdu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat yapmamız için talepte bulundu. Ayrıca her iki ülke de birbirlerini limanlarına davet etti" dedi. Tatbikatın detaylarına ilişkin bilgi veren İrani, "Her iki ülkenin de önerisi, tatbikatın sadece ikili bir tatbikatla sınırlı kalmayıp, diğer ülkelerin de katılımıyla genişletilmesi. Bu konuda iki ülkenin heyetleri tatbikatın detaylarını görüşmek üzere temaslarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN