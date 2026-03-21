İran Ordusu\'ndan Tel Aviv\'e İHA Saldırısı

İran ordusu, sabaha karşı düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırılarında İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan askeri altyapılar, yakıt depoları ve savaş uçaklarına yakıt sağlayan tanker uçakların konuşlandığı alanları hedef aldığını duyurdu.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İsrail'e ait askeri altyapıları hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sabaha karşı İran ordusuna ait İHA'lar, işgal altındaki topraklarda Siyonist rejime ait Ben Gurion Havalimanı'ndaki askeri altyapıları, yakıt depolarını ve düşman savaş uçaklarına yakıt sağlayan tanker uçakların konuşlandığı alanları hedef aldı. Siyonist düşmanın yoğun sansürüne rağmen ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun işgalci rejimine ait askeri tesislere yönelik çok sayıda saldırısı, askeri uçaklara yakıt ikmalini, havalimanı faaliyetlerini ve Ben Gurion Havalimanı uçuşlarını ciddi şekilde aksatmıştır. Ayrıca askeri güçlerin naklini de sekteye uğratarak birliklerin demiryolu üzerinden taşınmasına yol açmıştır ve bu durum sivillerin hayatını tehlikeye atabilir" ifadeleri kullanıldı.

"Operasyonlar tehdit ortadan kalkana kadar sürecek"

Açıklamada, "İşgal altındaki topraklarda çok sayıda ve farklı hedefin bulunması, silahlı kuvvetlerin uzun menzilli kapasitesini güçlendirerek İHA saldırılarının sürdürülebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu operasyonlar ve düşmana yönelik etkili darbeler, İran halkına yönelik tehdit ortadan kalkana kadar işgal altındaki toprakların derinliklerinde kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN