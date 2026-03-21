İran Ordusu'ndan Tel Aviv'e İHA Saldırısı

21.03.2026 14:08
İran ordusu, Tel Aviv'deki askeri altyapıları hedef alan İHA saldırıları düzenledi.

İran ordusu, sabaha karşı düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırılarında İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan askeri altyapılar, yakıt depoları ve savaş uçaklarına yakıt sağlayan tanker uçakların konuşlandığı alanları hedef aldığını duyurdu.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İsrail'e ait askeri altyapıları hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sabaha karşı İran ordusuna ait İHA'lar, işgal altındaki topraklarda Siyonist rejime ait Ben Gurion Havalimanı'ndaki askeri altyapıları, yakıt depolarını ve düşman savaş uçaklarına yakıt sağlayan tanker uçakların konuşlandığı alanları hedef aldı. Siyonist düşmanın yoğun sansürüne rağmen ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun işgalci rejimine ait askeri tesislere yönelik çok sayıda saldırısı, askeri uçaklara yakıt ikmalini, havalimanı faaliyetlerini ve Ben Gurion Havalimanı uçuşlarını ciddi şekilde aksatmıştır. Ayrıca askeri güçlerin naklini de sekteye uğratarak birliklerin demiryolu üzerinden taşınmasına yol açmıştır ve bu durum sivillerin hayatını tehlikeye atabilir" ifadeleri kullanıldı.

"Operasyonlar tehdit ortadan kalkana kadar sürecek"

Açıklamada, "İşgal altındaki topraklarda çok sayıda ve farklı hedefin bulunması, silahlı kuvvetlerin uzun menzilli kapasitesini güçlendirerek İHA saldırılarının sürdürülebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu operasyonlar ve düşmana yönelik etkili darbeler, İran halkına yönelik tehdit ortadan kalkana kadar işgal altındaki toprakların derinliklerinde kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Tel Aviv, İran, Son Dakika

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:21
Avrupa diken üstünde İran’ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
