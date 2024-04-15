İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı yakınlarında el konulan Portekiz bandıralı "MSC Aries" adlı konteyner gemisine "Denizcilik yasalarını ihlal ettiği" için operasyon düzenlendiğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı yakınlarında el koyduğu Portekiz bandıralı "MSC Aries" adlı konteyner gemisinden hala haber alınamıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün gemiye düzenlenen operasyonun gerekçesine ilişkin açıklama yaptı. Kenani, MSC Aries'in "Denizcilik yasalarını ihlal etmesi" ve İranlı yetkililer tarafından yapılan çağrılara cevap vermemesi sonucunda İran'ın karasularına yönlendirildiğini, ardından da gemiye el konulduğunu aktardı.
Gemiyi işleten MSC şirketi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın gemiye el koyduğu doğrulanırken, 25 mürettebatın güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MSC Aries'in İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu'na ait olduğu biliniyor. - TAHRAN
Son Dakika › 3.Sayfa › İran, Portekiz bandıralı gemiye el koydu - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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