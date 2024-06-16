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İş adamına silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliler tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde turizm firması sahibini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli ile olaya karışan 3 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Haziran tarihinde İzmit ilçesi Alikahya Merkez Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Zübeyde Sokak'taki turizm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ofise gelen F.K., tabanca ile turizm firmasının sahibi Cemal K'ye ateş ederek kaçtı. Vurulan Cemal K. kanlar içinde kalırken yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Cemal K'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan F.K. ile kendisine yardım eden Z.K., Y.K. ve M.S.K. olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı. İfadeleri alınarak mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Z.K. ve M.S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.K. ile Y.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.