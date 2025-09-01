İş insanı, eski ortağı tarafından 4 kurşunla öldürüldü - Son Dakika
İş insanı, eski ortağı tarafından 4 kurşunla öldürüldü

01.09.2025 13:57
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş insanı Mesut Uyumaz, eski ortağı Orhan Aybaş tarafından otomobilde tabancayla vurularak öldürüldü. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen Aybaş, jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş insanı Mesut Uyumaz (48), daha önce birlikte iş yaptıkları Orhan Aybaş (42) tarafından otomobilde tabanca ile 4 kurşunla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan Aybaş, jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında vatandaşlar, 59 AET 553 plakalı otomobili kapısı açık şekilde görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin arka koltuğunda Kapaklı ve Çerkezköy'de vinç işletmeciliği yapan Mesut Uyumaz'ı öldürülmüş halde buldu. İncelemede Uyumaz'ın göğüs, boyun ve çene kısmından tabanca ile 4 kurşunla vurulduğu belirlendi.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. 24 güvenlik kamerasından alınan görüntülerde cinayet şüphelisinin Orhan Aybaş, olduğu tespit edildi. Aybaş, otogarda otomobil beklediği sırada jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Aybaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Aybaş'ın ifadesinde Mesut Uyumaz'ın kendisini arayarak, bulduğu bir arsayı ortak olarak alabileceklerini söylemesi üzerine buluştuklarını söyledi. Uyumaz ile buluştuklarını belirten Aybaş, "Buluştuğumuzda bana vincimi satıp arsayı almamızı istedi. Arsayı satan kişilerin de geleceğini söyledi. Bu arada benim enseme silah dayadı ve 'Satacaksın vinci, vereceksin' diye bağırmaya başladı. Ben de bir anlık refleksle silahı elime geçirdim. O aracına doğru kaçtı, ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

