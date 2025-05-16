İş Kazasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da meydana gelen iş kazasında, iş makinesinin altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, 13.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesindeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçisi Soner Soral, iş makinesinin aniden hareket etmesi sonucu meydana gelen kazada makinanın altında kaldı. Kazayı fark eden mesai arkadaşları hemen 112 ekiplerine bilgi verip yardım istedi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Soral'ın sağlık ekiplerince yapılan kontrolleri sonrası olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.