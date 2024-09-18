İş Makinesi Hırsızları Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iş makinesi çalan üç şüpheli, yakayı ele vermekten kurtulamadı.

Hırsızlık vakası, geçtiğimiz ay İstiklal- Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir depoda park halinde duran iş makinesini depoya girmek suretiyle çalan G.Y., Y.C.Ö. ve R.K. adlı şüpheliler, polisin özverili çalışmaları ve sıkı takibi neticesinde yakayı ele verdi.

İş makinesinin İstanbul Esenyurt'ta bir hurdacıya satıldığını tespit eden polis ekipleri, önce iş makinesini satın alan hurdacıyı gözaltına aldı. Hurdacıdan alınan bilgiler doğrultusunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen üç şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. - TEKİRDAĞ