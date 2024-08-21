İş makinesi uçuruma yuvarladı, operatör can verdi - Son Dakika
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İş makinesi uçuruma yuvarladı, operatör can verdi

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İzmir'in Bergama ilçesinde, iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu operatör hayatını kaybetti. Operatörün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

21.08.2024 14:04
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İş makinesi uçuruma yuvarladı, operatör can verdi

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu operatör olay yerinde yaşamanı yitirdi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Bergama ilçesi Ürkütler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmaya ait rüzgar enerji santrali şantiye alanındaki iş makinesi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı operatör Vural Meydan (47), içerisindeyken uçuruma yuvarladı. İhbar üzerine arama kurtarma çalışmaları için bölgeye güvenlik güçleri ile birlikte AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucuna iş makinesine ulaşılırken, operatör Meydan ise yerde hareketiz yatar vaziyette bulundu. İncelemeler sonucunda 47 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Adrese gelen savcının incelemelerinin ardından Meydan'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İş makinesi uçuruma yuvarladı, operatör can verdi
Kaynak: İHA

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