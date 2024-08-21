İş Makinesi Uçuruma Yuvarlandı: Operatör Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bergama ilçesinde, iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu operatör olay yerinde yaşamanı yitirdi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Bergama ilçesi Ürkütler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmaya ait rüzgar enerji santrali şantiye alanındaki iş makinesi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı operatör Vural Meydan (47), içerisindeyken uçuruma yuvarladı. İhbar üzerine arama kurtarma çalışmaları için bölgeye güvenlik güçleri ile birlikte AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucuna iş makinesine ulaşılırken, operatör Meydan ise yerde hareketiz yatar vaziyette bulundu. İncelemeler sonucunda 47 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Adrese gelen savcının incelemelerinin ardından Meydan'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR