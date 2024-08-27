İş makinesi yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika
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İş makinesi yüklü tır alev topuna döndü

Elazığ'da seyir halindeki iş makinesi yüklü tır aniden yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tır kullanılamaz hale geldi.

27.08.2024 20:32
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İş makinesi yüklü tır alev topuna döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da üstünde iş makinesi bulunan seyir halindeki tır, alev topuna döndü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, Elazığ Diyarbakır karayolu Kuyulu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iş makinesi yüklü tır, bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü tırı, yolun kenarına çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri trafiği Diyarbakır istikametine kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tır kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İş makinesi yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika

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