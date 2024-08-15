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İş yerlerini kurşunlayan 5 çete üyesi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından iş yerini kurşunlayan çete üyelerine yönelik özel harekat destekli yapılan operasyonda 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Tutuklanan 5 şahısın Ağustos ayı başında Ümraniye'de faaliyet gösteren börekçiye Sancaktepe'de bir izolasyon malzemesi dükkanına ve yine Sancaktepe'de bir ambalaj firmasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayı içerisinde Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu bölgesinde iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenlediği tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin Ağustos ayı başında Ümraniye'de bir börekçiye Sancaktepe'de bir izolasyon malzemesi satan dükkanına ve yine Sancaktepe'de bir ambalaj firmasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin 'haraç' amacıyla iş yeri sahiplerini korkutmaya yönelik silahlı saldırı yaptıkları ileri sürüldü.