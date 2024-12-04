İşçi Ahşap Parçası Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İşçi Ahşap Parçası Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Bursa'da orman ürünleri fabrikasında makineden fırlayan ahşap parçası işçinin bacağına saplandı.

04.12.2024 20:27
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Makineden fırlayan ahşap parçası bacağına saplanan işçi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda makineden fırlayan ahşap parçası, işçinin bacağına saplandı. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Mahmut Harbi (60), makineyle ahşap kesimi yapmaya başladı. Makineden fırlayan ahşap parçası işçinin sol bacağına saplandı. Atardamarı parçalanan işçi kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan Harbi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İşçi Ahşap Parçası Nedeniyle Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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