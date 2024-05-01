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İşçi Bayramı'nda çalışırken demirlerin altında kaldılar: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gübre fabrikasının inşaat alanında betonarme demir kalıbının devrilmesi neticesinde 3 işçi yaralandı. Demirlerin altında kalan işçiler ekipler tarafından kurtarılarak çevre hastaneye kaldırıldı.

Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi. 3 işçi demirlerin altında kalırken arkadaşları can havli ile yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla da olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerinde yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.