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İşçi servisi ile itfaiye aracı çarpıştı: 8 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangından dönen itfaiye aracı ile işçileri taşıyan servis aracının kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Milas Ören karayolu Kalınağıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmede çalışan işçileri taşıyan 48 M 4000 plakalı servis aracı ile Milas'ta çıkan yangına müdahaleden dönen 48 LY 400 plakalı Muğla Orman bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye aracı kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile itfaiye aracı devrilerek yoldan çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sek edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.