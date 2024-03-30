İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu
Söndürme çalışmaları devam ediyor
ADIYAMAN - Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteyner yatakhanede söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alan yakınlarında yapımı devam eden kalıcı konutların bulunduğu alanda işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın, 3 katlı olan yatakhaneyi tamamen sardı. O sırada içeride bulunan bir çok işçi kendilerini güçlükle dışarıya attı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın devam ederken içeride her hangi bir işçinin kalıp kalmadığı yapılacak olan sayımlar ve kontroller sonrasında belirlenecek.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede bulunan 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirterek, işçilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını açıkladı.
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