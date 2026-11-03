İsfahan'da 4 polisin ölümü davasında Yüksek Mahkeme onayı sonrası 2 kişi idam edildi - Son Dakika
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İsfahan'da 4 polisin ölümü davasında Yüksek Mahkeme onayı sonrası 2 kişi idam edildi

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Tasnim Haber Ajansı, ocak ayında İsfahan'da 4 polisin öldürülmesiyle bağlantılı mahkum edilen 2 kişinin idam edildiğini duyurdu. İki kişi, Yüksek Mahkeme onayının ardından idam edildi; ajans, 8 Ocak'ta sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldıklarını belirtti.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, ocak ayında İsfahan kentinde 4 polis memurunun öldürülmesiyle bağlantılı olarak mahkum edilen Amirhossein Maleki ve Amirhossein İbrahimi'nin, idam edildiğini duyurdu.

İran'da ocak ayında ülke genelinde düzenlenen geniş çaplı protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yargı süreci devam ediyor. Protestolar sırasında İsfahan kentinde 4 polis memurunun öldürülmesiyle bağlantılı olarak mahkum edilen Amirhossein Maleki ve Amirhossein Ebrahimi, haklarındaki suçlamaların Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından idam edildi.

Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde, iki kişinin 8 Ocak'ta bir grup protestocuyla birlikte ateşli silahlar, yangın çıkarıcı maddeler kullanarak sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldığı belirtildi. Söz konusu saldırılarda silahsız 4 polis memurunun hayatını kaybettiği, kamuya ve özel mülkiyete ait çok sayıda yerde büyük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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