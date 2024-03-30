Isı yalıtım malzemeleri üreten fabrika küle döndü
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın bir saate söndürüldü. Fabrika küle dönerken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Yangın, Gebze ilçesi Cuma Mahallesi Ankara Caddesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çalışanlar kendini can havli ile dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangın söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin bir saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken fabrika küle döndü. Fabrikanın son hali drone ile havadan görüntülendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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