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İsias Otel davasında aileler cinayetle yargılanmayı istiyor - Son Dakika
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İsias Otel davasında aileler cinayetle yargılanmayı istiyor

Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının ilk duruşmasına katılan 39 sporcunun aileleri, sanıkların cinayetle yargılanmasını istedi. Deprem sanıklarının hepsinin cinayetle yargılanmalarını isteyen aileler, adaletin sağlanması için mücadele ediyor.

İsias Otel davasında aileler cinayetle yargılanmayı istiyor
03.01.2024 - 10:52,  Güncelleme: 11:01
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Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının ilk duruşmasına katılan 39 sporcunun aileleri, sanıkların cinayetle yargılanmasını istedi.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1'i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanılan duruşmaya sanıklar SEGBİS üzerinden katıldı. Otel enkazı altında kalarak hayatını kaybeden 39 voleybol sporcusunun aileleri ellerinde çocuklarının resimlerinin olduğu pankartlarla Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Deprem sanıklarının hepsinin cinayetle yargılanmalarını isteyen aileler, "İsias Oteli yapan her birey suçludur. Deprem sanıklarının tümü cinayetle yargılanmalıdır. Hukuk, bu haysiyet yoksunu sorumsuz ve insafsız katil zihniyetlerine üstünlüğünü gösterdiği gün Türkiye'de adalet sağlanacaktır. ve gelecek nesiller daha güvenilir alanlarda yaşayacaklardır. Bizler bugün adalet aramak adına Adıyaman'dayız. Küçücük yürekleriyle, spor aşkıyla bu şehre sadece 5 günlüğüne gelerek evlerine tabutlarla gönderilen çocuklarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, rehber dostlarımız ve bütün deprem mağdurları için buradayız. Türk Adaletine güveniyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsias Otel davasında aileler cinayetle yargılanmayı istiyor - Son Dakika


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