İsias Otel Davası'nın Dördüncü Duruşması Sona Erdi - Son Dakika
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İsias Otel Davası'nın Dördüncü Duruşması Sona Erdi

İsias Otel Davası\'nın Dördüncü Duruşması Sona Erdi

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasının 4'üncü duruşması sona erdi. Dava 3 Aralık tarihine ertelendi.

22.10.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili davanın 4'üncü duruşması sona erdi. Dava 3 Aralık tarihine ertelendi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel davası sürüyor. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi raporu gelmediği için raporun beklenmesini, tutuklu sanıkların devamı, adli kontrollü sanıkların adli kontrol halinin devamını talep etti.

Müşteki avukatları, soruşturma izni verilen belediye görevlileri ile ilgili dosyanın bu dosya ile birleştirilmesini talep etti.

Sanık Ahmet Bozkurt, 21 aydır tutuklu ve mağdur olduklarını belirterek, "21 Aydır ben ve oğlum tutukluyuz. Depremden çıktık. Geniş ailemden 300 can kaybı var. Deprem bizde travmalara neden oldu. İşlerimizi ve canlarımızı kaybettik. Üzüntümüz sonsuz. Bu üzüntüyü telafi etmek mümkün değil. Otelin statik ve teknik bilgilerini bilemem. Ben arsa sahibiyim. Malzemelerin en iyisini aldım ve teslim ettim. Dolayısıyla ben teknik konuları bilemem. Bana yönelik yapılan suçlamaları reddediyorum. Ailem dağıldı, 21 aydır tutukluyum tahliyemi istiyorum. Bu olayda suçumuz ve eksikliğimiz yok. Ben mağdurum, sağlığım gitti zor durumdayım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt, suçlamaları ve iddiaları kati suretle kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Erdem Yıldız, kendi imzası bulunmayan evraklarda isminin geçmesine karşı çıkarak tutuklu olmasına itiraz etti.

Erdem Yıldız'ın avukatı Levent Mazalıgüney, Karadeniz Teknik Üniversitesinin bilirkişi raporlarına itiraz ederek, raporlardaki imzaların hepsinin kopya olduğunu, 7 ayda 4 bin dosyaya bakılması durumunda günlük 19 dosyaya rapor hazırlandığını ve bu raporlardaki tüm imzaların kopya olduğunu iddia ederek bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını, bunun evrakta sahtecilik olduğunu savundu.

Sanık avukatlarının savunması esnasında müştekiler sanık avukatlarına tepki gösterdi. Salonda gerginlik yaşanınca mahkeme başkanı salona güvenlik güçlerini çağırdı. Salon boşaltılırken duruşmaya saat 13.00'da başlamak üzere ara verildi. Fenalaşan bir müştekiye, adliye dışında bekleyen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Ara verilen duruşma saat 13.00'da yeniden başladı. Duruşmada sanık avukatlarının sözlerinin ardından mahkeme başkanı ara karar için duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, davanın 3 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsias Otel Davası'nın Dördüncü Duruşması Sona Erdi - Son Dakika

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