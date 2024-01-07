Adıyaman'da İsias Otel davasında ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sonraki duruşmanın 26 Nisan 2024 tarihinde görülmesine karar verildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İsias Otel davasının 4 gün süren ilk duruşmasında Mahkeme Başkanı ara kararı açıkladı. Duruşmanın 4'üncü gününde ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı'nın itiraz yolu açık olmak üzere tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz yargılanan Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Şule Özbek, Ulviye Bozkurt'un adli kontrollerinin itiraz yolu açık olmak üzere devamına karar verildi.

Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeran, Şule Özbek, Ulviye Bozkurt'un duruşmalardan variste tutulmalarına karar verilirken, müşteki yakınlarının suçtan zarar görmelerinden dolayı duruşmaya katılmalarına, Turist Rehberleri Birliği vekillerinin katılma taleplerinin reddine karar verildi. Ayrıca, iddianame konusu yapının neden yıkıldığı ile ilgili bilir kişi heyetine tebliğ edilerek duruşmanın 26 Nisan 2024 güne saat 09.00'da görülmesine karar verildi.

Ara karar sonrası açıklamada bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "26 Nisan tarihine sabah saat 09.00'a ertelendi. Dolayısıyla biz yine aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde Şampiyon Meleklere verdiğimiz söz, adalete olan güvenimiz ve önümüzdeki süreçte devam edecek olan uzun yolculukta emsal teşkil edecek bir karardan bahsettik. Bugün ilk kararı 26 Nisan itibariyle yine duruşmalar başlayacak. Bir takım hazırlık yapması gereken avukatların eksik evrakları var. Onlarda tamamlandıktan sonra yine yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Sanık Avukatı Hasan Demir ise yaptığı açıklamada, "4 gündür devam eden duruşma bitti. Duruşma sonrasında mahkeme heyeti 36 maddelik ara karar açıkladı. Sanıkların hepsinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 26 Nisan'a bırakıldı" dedi. - ADIYAMAN